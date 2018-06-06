В тендере, объявленном на предмет приобретения одежды для нужд МО Армении, обнаружены явные нарушения

В отделе по защите государственных интересов Центральной военной прокуратуры Армении изучили материалы, опубликованные в газете «Жоховурд» 17.05.2018 года под заголовком «Игра слов МО Армении – с целью растраты бюджетных средств». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

В результате расследования выяснилось, что, объявляя тендер на приобретение маек, рубашек, камуфляжных маек, наволочек, покеывал, простыней, пододеяльников и пр, 22-го февраля соответствующая комиссия вместо термина «открытый конкурс» написала «срочный открытый конкурс», отказав по этой причине двум компаниям, предложившим наиболее низкие цены.

В результате победила компания, занявшая третье место по ценам, что привело к затрате дополнительных 29 млн драмов на приобретение указанных предметов. Кстати,в пределах этой суммы первая компания могла поставить на 50 тысяч единиц больше маек, или на 80 тысяч единиц больше трусов.

Дело направлено в ГУВСК для дальнейшего расследования.