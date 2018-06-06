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Рабочая группа Министерства обороны Армении отбыла в Москву


Рабочая группа Министерства обороны Республики Армения отбыла в Москву.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Республики Армения.  Группа примет участие в предстоящей 6-8 июня в РФ рабочей встречей по вопросам планирования применения Вооруженных Сил и организации оперативной готовности.


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