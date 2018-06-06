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WSJ: Instagram вскоре может разрешить выкладывать видео продолжительностью до 1 часа


Сервис Instagram вскоре может разрешить своим пользователям выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник в электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, в Facebook, владеющей Instagram, рассматривают возможность увеличения длины видеороликов, которые загружают пользователи данного приложения. К настоящему моменту в Instagram можно выложить видео, которое длится максимум одну минуту.

Пока неясно, будет ли возможность записи часовых роликов касаться лишь Instagram Stories или всего сервиса в целом.

 

 




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