WSJ: Instagram вскоре может разрешить выкладывать видео продолжительностью до 1 часа

Сервис Instagram вскоре может разрешить своим пользователям выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник в электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, в Facebook, владеющей Instagram, рассматривают возможность увеличения длины видеороликов, которые загружают пользователи данного приложения. К настоящему моменту в Instagram можно выложить видео, которое длится максимум одну минуту.

Пока неясно, будет ли возможность записи часовых роликов касаться лишь Instagram Stories или всего сервиса в целом.