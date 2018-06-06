Georgian Airways намерена организовать акцию протеста в аэропорту в Тбилиси

Грузинская авиакомпания Georgian Airways намерена организовать акцию протеста в конце недели из-за конфликта с управляющей аэропортом Тбилиси турецкой компанией TAV Urban Georgia. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении перевозчика.

Авиакомпания утверждает, что компания TAV Urban Georgia, обладающая правами на управление аэропортом грузинской столицы до 2027 года, не дает возможность снизить цены на билеты из-за дорогого обслуживания. Авиакомпания призывает всех подключиться к акции протеста.

"К сожалению, у нас не осталось другого выхода, и мы вынуждены попросить поддержать нас, чтобы заставить TAV Urban Georgia уйти с грузинского рынка. В противном случае они продолжат управлять нашим аэропортом минимум до 2027 года", — заявляет Georgian Airways.