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Путин оценил "мужественное и зрелое" решение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном


Президент России Владимир Путин назвал "мужественным и зрелым" решение американского коллеги Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на ее сайте, накануне визита в КНР Путин заявил, что надеется на положительный результат саммита США - КНДР, который состоится 12 июня. "Все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединённых Штатов Трамп - пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, - вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов", - сказал российский лидер.

При этом российский лидер назвал неожиданными и беспрецендентными шаги руководства КНДР, направленные на снятие напраженности между двумя государствами.

 




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