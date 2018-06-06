Президент России Владимир Путин назвал "мужественным и зрелым" решение американского коллеги Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на ее сайте, накануне визита в КНР Путин заявил, что надеется на положительный результат саммита США - КНДР, который состоится 12 июня. "Все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединённых Штатов Трамп - пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, - вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов", - сказал российский лидер.

При этом российский лидер назвал неожиданными и беспрецендентными шаги руководства КНДР, направленные на снятие напраженности между двумя государствами.