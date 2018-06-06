Молодые борцы греко-римского стиля завоевали бронзовые медали на первенстве Европы

Молодые борцы из сборной Армении по борьбе греко-римского стиля завоевали бронзовые медали на первенстве Европы.

Как передает «Арменпресс» , на первенстве Европы среди юношей до 23 лет, проходящем в Стамбуле, Норайр Ахоян и Славик Галстян завоевали бронзовые медали.