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Молодые борцы греко-римского стиля завоевали бронзовые медали на первенстве Европы


Молодые борцы из сборной Армении по борьбе греко-римского стиля завоевали бронзовые медали на первенстве Европы.

Как передает «Арменпресс», на первенстве Европы среди юношей до 23 лет, проходящем в Стамбуле, Норайр Ахоян и Славик Галстян завоевали бронзовые медали.


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