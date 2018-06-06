Госминистр Арцаха Араик Арутюнян подал в отставку

Госминистр Арцаха Араик Арутюнян 6 июня представил президенту НКР Бако Саакяну заявление об отставке. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью аппарата госминистра Арцаха, в его заявлении написано: «Прошу освободить меня от занимаемой должности, согласно ст.93 Конституции Арцаха».

О причинах своего решения Арутюнян расскажет на пресс-конференции, которая запланирована на 15:00.