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Госминистр Арцаха Араик Арутюнян подал в отставку


Госминистр Арцаха Араик Арутюнян 6 июня представил президенту НКР Бако Саакяну заявление об отставке. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью аппарата госминистра Арцаха, в его заявлении написано: «Прошу освободить меня от занимаемой должности, согласно ст.93 Конституции Арцаха».

О причинах своего решения Арутюнян расскажет на пресс-конференции, которая запланирована на 15:00.


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