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Врачи заявили об улучшении состояния единственной выжившей в авиакатастрофе под Гаваной


Единственная женщина, выжившая при крушении пассажирского самолета под Гаваной, находится в сознании и дышит без помощи аппаратов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник Карлос Альберто Мартинес, директор гаванской больницы имени Каликсто Гарсии, в которой находится пострадавшая.

Речь идет о 19-летней Майлен Диас, которая является гражданкой Кубы. "Реакция ее организма на терапевтические действия благоприятная, мы добились стабилизации функционирования органов, что очень важно", - сказал Мартинес в видеоинтервью, которое опубликовало информационное агентство Agencia Cubana de Noticias. Врач также добавил, что Диас находится в сознании и может общаться с родственниками и медицинскими работниками.

Boeing 737-200 разбился 18 мая после вылета из аэропорта имени Хосе Марти в кубинской столице. Изначально в авиакатастрофе выжили три женщины. За их жизни боролись более двадцати врачей различных специальностей, однако две пациентки вопреки всем усилиям скончались в больнице. При крушении самолета в общей сложности погибли 112 человек.

 

 




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