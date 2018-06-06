NYT: Facebook закроет Huawei доступ к личным данным пользователей

Kомпания Facebook решила в конце этой недели прекратить действие партнерского соглашения с Huawei, открывающее китайской компании доступ к персональным данным пользователей одноименной социальной сети. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Она ссылается на беседу с представителями Facebook, дававшими изданию интервью, публикация которого намечена на завершение текущей недели. Упомянутое выше соглашение было заключено с Huawei в 2010 году и действительно до сих пор. Аналогичные договоренности остаются в силе с китайскими Lenovo, Oppo и TCL , уточнила газета.

В воскресенье The New York Times информировала, что Facebook за последние десять лет заключила схожие контракты минимум с 60 крупнейшими производителями телефонов, смартфонов и иных электронных устройств. Как отметило издание, заключенные соглашения ставят под сомнение соблюдение компанией Марка Цукерберга собственных правил защиты данных пользователей и требований федеральной комиссии по торговле США. В частности, производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей соцсети, но и их друзей, причем без согласия последних.







