Члены курдских формирований покинули сирийский город Манбидж

Курдские формирования "Сил народной самообороны" (СНС) завершили во вторник вывод своих бойцов из сирийского города Манбидж (70 км от Алеппо). Как передает Арменпресс, об этом говорится в коммюнике командования СНС, переданном агентством Firat.

Телестанция Al Mayadeen связывает вывод бойцов СНС с американо-турецкими договоренностями, которые касаются контроля над Манбиджем. Отряды СНС составляют костяк арабо-курдской вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемой Вашингтоном. Несмотря на это, в Анкаре причисляют СНС к террористическим группировкам и считают их присутствие вблизи сирийско-турецкой границы угрозой безопасности Турции. В марте турецкие войска заняли административный центр Африн (65 км от Алеппо), который ранее контролировался курдскими бойцами.