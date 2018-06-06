В Гватемале почти 200 человек пропали без вести после извержения вулкана

Не менее 192 человек числятся пропавшими без вести после извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду глава Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий (исп. CONRED) Серхио Кабаньяс.

"Сейчас у нас есть информация об именах людей и местах, где их потеряли, и мы знаем число: 192 человека пропали", - цитирует Кабаньяса агентство AFP.

Как считают эксперты, по мере продолжения поисково- спасательных работ число погибших, которое сейчас составляет 75 человека, будет расти. Последствия удара стихии затронули более 1,7 млн человек. В связи с гибелью людей в стране объявлен трехдневный траур.



