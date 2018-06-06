Вашингтон в ходе подготовки к предстоящему саммиту США - КНДР в Сингапуре 12 июня выстраивает отношения с Пхеньяном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после подписания в Белом доме законопроекта по борьбе с детской онкологией.

По словам американского лидера, подготовка к саммиту "продвигается очень хорошо". "Во многом выстраиваются отношения, ведется много переговоров еще до поездки [американской делегации в Сингапур]. Все продвигается прекрасно", - отметил Трамп, слова которого приводит президентский пул журналистов.

Как отметил президент США, "предстоят несколько очень важных дней", не пояснив, говорит ли он о самом саммите или о мероприятиях по его подготовке.