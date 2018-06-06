Фестиваль «Ереванские перспективы» намерен создать оркестр: близится 20-летний юбилей фестиваля

Международный музыкальный 19-й фестиваль «Ереванские перспективы» скоро откроет концертный сезон, а организаторы фестиваля «Ереванские перспективы» уже говорят о 20-м сезоне. Уже создана музыкальная академия, подходит очередь для создания собственного оркестра. Причем, в оркестре будут играть лучшие молодые музыканты мира. В беседе с «Арменпресс» президент фестиваля «Ереванские перспективы» Степан Ростомян и главный менеджер Сона Ованнисян рассказывают о всех планах и программах, в том числе, к юбилейному – 20-му сезону.

Ожидания от 19-го сезона

Сона Ованнисян

11-го июня в концертном зале имени Арама Хачаруряна состоится открытие 19-го сезона. Приедет национальный симфонический лоркестр Эстонии, ;под руководством дирижера Нееме Яарви.

Это будет мероприятие государственного характера, поскольку в этом году Эстония, как и Армения, отмечает 100-летие своего основания.

Следующий концерт сстоится 16-го июня в храме «Звартноц», где пройдет отложенный концерт ансамбля «Хортус Музикус».

Затем ожидается концерт сопрано Лианы Арутюнян, которая поет на таких сценах, как «Ла-Скала», «Метрополитен-опера», но до сих пор не выступала в Ереване.

Ожидается выступление Венского хора мальчиков. В сентябре, к 2800 летию Еревана, ожидается приезд Валерия Гергиева и Мариинского театра.

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Роза Григорян