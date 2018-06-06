На территории Армении зарегистрироваано слабое землетрясение: толчки ощушались в Бавра и Гюмри

6-го июня с.г., в 07:58 по местному времени, (в 03:58 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.3 на территории Армении (11 км к юго-западу от села Бавра).

Географические координаты эпицентра 41.020 градуса северной широты и 43.780 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. За подземными толчками последовали афтершоки силою 0.8, 1.5, 1.6 магнитуд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось на территории Армении силой в 3-4 балла в селе Бавра, 2-3 балла - в Гюмри.