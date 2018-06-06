Европейские индексы - 05-06-18

МОСКВА, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.13% и составил 12787.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.22% и составил 5460.95 пункта, британский FTSE снизился на 0.70% и составил 7686.80 пункта, а российский RTSI снизился на 0.59% и составил 1172.77 пункта.