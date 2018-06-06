Европейские индексы - 05-06-18
МОСКВА, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.13% и составил 12787.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.22% и составил 5460.95 пункта, британский FTSE снизился на 0.70% и составил 7686.80 пункта, а российский RTSI снизился на 0.59% и составил 1172.77 пункта.
- 08:55 Европейские индексы - 05-06-18
- 08:53 Американские индексы - 05-06-18
- 08:52 Цены на цветные металлы - 05-06-18
- 08:50 Цены на драгоценные металлы выросли - 05-06-18
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- 05.06-18:01 Азиатские индексы - 05-06-18
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