Землетрясение в Азербайджане ощущалось на территории Армении

5-го июня с.г., в 22:40 по местному времени, (в 18:40 по Гринвичу), сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5 на территории Азербайджана (20 км к юго-востоку от города Закатала).

Географические координаты эпицентра 41.550 градуса северной широты и 46.860 градуса восточной долготы.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 7-8 баллов.

Землетрясение ощущалось на территории Армении силой в 4-5 баллов в Тавушской области, 3-4 балла - в Лорийской области, 2-3 балла - в Ширакской области.

Толчки ощущали также жители Еревана.

На территории Армении никаких обрушений или ущерба не зафиксировано.