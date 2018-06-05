Артак Саркисян покинул Республиканскую партию
Депутат Национального Собрания Армении Артак Саркисян покинул Республиканскую партию и парламентскую фракцию РПА. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в его заявлении.
“Будучи независимым депутатом, я продолжу свою деятельность на благо нашего народа, Республики Армения”, - отметил Саркисян.
О выходе из фракции РПА уже заявили Артур Геворкян, Арман Саакян, Феликс Цолакян и Ширак Торосян.
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