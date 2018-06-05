Депутат Национального Собрания Армении Артак Саркисян покинул Республиканскую партию и парламентскую фракцию РПА. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в его заявлении.

“Будучи независимым депутатом, я продолжу свою деятельность на благо нашего народа, Республики Армения”, - отметил Саркисян.

О выходе из фракции РПА уже заявили Артур Геворкян, Арман Саакян, Феликс Цолакян и Ширак Торосян.