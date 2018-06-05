Президент Армении Армен Саркисян посетил Армяно-российский (славянский) университет (РАУ). В сопровождении ректора РАУ Армена Дарбиняна и министра образования и науки Араика Арутюняна президент посетил спорткомлекс университета, пообщался со студентами, а также ознакомился с возможностями лабораторий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян встретился также с руководством университета и директорами исследовательских институтов, сотрудничающих с РАУ.

Ректор РАУ Армен Дарбинян представил достижения университета, образовательные программы, перспективы развития и рассказал о сотрудничестве с университетами из ряда стран мира. Он отметил, что университет придает большое значение научной составляющей и уже наладил плодотворное сотрудничество с академическими и научными кругами.

Президент выразил удовлетворение проделанной работой, подчеркнул важность развития научных направлений, выразив готовность поддерживать по возможности больше программ.