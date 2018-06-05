Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в отеле Capella

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 12 июня на острове Сентоса в отеле Capella. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом написала во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.

"Местом проведения сингапурского саммита президента США и лидера [КНДР] Ким Чен Ына станет отель Capella на острове Сентоса", - отметила она, поблагодарив Сингапур за гостеприимство.

Трамп на прошлой неделе вновь заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Вместе с тем президент США отметил, что пока не планирует подписывать какие-либо документы во время саммита. По его словам, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога. В свою очередь в понедельник Сандерс уточнила, что первая встреча глав двух государств в Сингапуре состоится 12 июня в 09:00 по местному времени.