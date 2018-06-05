Владельцы поврежденных в ходе акций протеста машин получат возмещение ущерба

Демонстранты, участвовавшие в массовых протестах в Армении в апреле 2018 года, автомобили которых были повреждены во время протестов, могут обратиться в Дорожную полицию, чтобы дать проблеме правовое решение и решить вопросы, связанные с компенсацией. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.