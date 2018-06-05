Представители правительства посетят Амулсар

Представители правительства 6 июня под руководством министра охраны природы Эрика Григоряна посетят Амулсар. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“Таким образом, мы объявляем о начале работы, направленной на выполнение поручения премьер-министра. После визита министра в течение короткого времени будут проведены инспекции со стороны специализированного контрольного органа, в который будут включены все заинтересованные стороны. Только по принципу взаимного доверия и партнерства можно достичь желаемых результатов - и экономика будет развиваться естественным образом, и природа будет освобождена от непропорционального и незаконного ущерба”, - написал Авинян.