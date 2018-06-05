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Карен Каграманян освобожден с должности заместителя министра энергетики и природных ресурсов Армении


Согласно собственному заявлению, Карен Каграманян освобожден с должности заместителя министра энергетики и природных ресурсов Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Каграманян был назначен заместителем министра в феврале 2018 года. До этого в течение 14 лет он занимал должность руководителя аппарата министерства.




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