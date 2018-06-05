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Премьер-министр назначил новых заместителей министра здравоохранения Республики Армения


Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Лена Нанушян назначена заместителем министра здравоохранения Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, другим решением Пашиняна, заместителем министра здравоохранения Республики Армения назначен также Сергей Хачатрян.


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