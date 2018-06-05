Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

Премьер назначил нового помощника и советника


По решению премьер-министра Никола Пашиняна, Арсен Харатян назначен советником премьер-министра Республики. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, другим решением Пашиняна, Ара Мкртчян назначен помощником премьер-министра.


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