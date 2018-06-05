В Армению приедет делегация британских предпринимателей

Под руководством комиссара премьер-министра Великобритании по торговле и инвестициям в Армении и Грузии, парламентария Марка Притчарда в Армению 6-7 июня приедут представители 10 британских бизнес-компаний, которые изучат возможности для двусторонней торговли и инвестиций в области возобновляемых источников энергии, инфраструктур и городского развития.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Великобритании в Армении, двухдневная программа визит включает встречи с высокопоставленными официальными лицами и деловыми кругами Армении, а также бизнес-форум Великобритания-Армения и отдельные встречи между британскими и армянскими предпринимателями.