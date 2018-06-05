Азиатские индексы - 05-06-18
ТОКИО, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.28% и составил 22539.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.02% и составил 1774.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.74% и составил 3114.21 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 31093.45 пункта.
- 18:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-06-18
- 18:01 Азиатские индексы - 05-06-18
- 17:59 Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос
- 17:49 Глава МИД Армении встретится в Москве с армянскими студентами
- 17:45 USGS: лава вулкана Килауэа сожгла десятки домов и испарила целое озеро
- 17:30 Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии
- 17:27 Гражданское общество Азербайджана требует прекратить практику похищений и репрессий
- 17:13 Министр по чрезвычайным ситуациям Армении с рабочим визитом отбыл в Москву
- 16:46 Посол Германии считает перспективным сотрудничество с Арменией в ряде сфер
- 16:44 Вот так будет выглядеть новый BMW X5
- 16:38 Трамп заявил, что саммит США - КНДР станет началом "чего-то большого"
- 16:37 Путин прибыл в Вену с рабочим визитом
- 16:13 Экс-премьер Испании собирается покинуть пост лидера Народной партии
- 16:07 Ованес Саакян подал в отставку
- 16:05 Fitch Ratings подтвердило рейтинг Еревана на уровне «B+»
- 15:55 Медики создали вакцину, защищающую от 30% штаммов ВИЧ
- 15:49 Ученые рассказали, как выявить опасные болезни с помощью курсора мыши
- 15:26 США и Турция приступят к реализации плана по Манбиджу в течение десяти дней
- 15:17 Марсоход Curiosity провел первый анализ пород после поломки бура
- 15:07 Прокурор прекратил полномочия мэра Масиса Давида Амбарцумяна и его заместителя
- 14:54 Oтношения с РФ, КНДР, Сирия и Иран будут в повестке саммита G7
- 14:52 Француз поплыл через весь Тихий океан
- 14:48 Бако Саакян принял начальника Генштаба ВС Республики Армения Артака Давтяна
- 14:42 Премьер Новой Зеландии вернется к работе через 1,5 месяца после родов
- 14:18 Глава Apple признался, что слишком часто пользуется своим iPhone
- 14:02 В Москве министр ИД Армении Мнацаканян обсудит вопрос альтернативы дороге через Ларс
- 14:01 Власти Германии обеспокоились критическим сокращением насекомых в стране
- 13:52 Премьер Нидерландов пролил кофе на входе в парламент и сам вытер его
- 13:43 Назван лучший супергеройский фильм всех времен
- 13:35 Глава минюста Греции обвинил Facebook в цензуре
- 13:29 Мы сказали неполитическому крылу, что они могут уйти: Ваграм Багдаарян – о выходе депутатов из РПА
- 13:24 Признание Геноцида армян имеет для Армении большое значение: Тигран Балаян
- 13:22 Юбилей Арама Хачатуряна ознаменуется балетным фестивалем
- 13:04 Второй день без метро - удастся ли мэру Тбилиси и машинистам договориться?
- 13:01 Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял посла Петра Свитальского
18:11, 30.05.2018
Просмотрели 3395 раз Премьер-министр Армении надеется на скорейшую реализацию проекта по созданию альтернативного Ларсу пути
14:28, 01.06.2018
Просмотрели 1694 раз На призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к военнообязанным, находящимся вне Армении, уже есть отклики
20:36, 01.06.2018
Просмотрели 1515 раз Армения призывает европейских партнеров скорее довести до конца процесс ратификации соглашения Армения-ЕС: глава МИД
19:13, 30.05.2018
Просмотрели 1442 раз Ученики армянской школы США обсудили разные вопросы с президентом Армении
20:10, 01.06.2018
Просмотрели 1400 раз Представитель МИД РФ дал жесткий ответ на вопрос азербайджанского журналиста