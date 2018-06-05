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Азиатские индексы - 05-06-18


ТОКИО, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.28% и составил 22539.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.02% и составил 1774.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.74% и составил 3114.21 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 31093.45 пункта.




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