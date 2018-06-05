Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае, если бы президентские выборы на Украине прошли в конце мая, возглавила бы президентский рейтинг, за нее проголосовали бы 13,3% украинцев, свидетельствуют данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

При этом нынешний президент Петр Порошенко, согласно обнародованному во вторник опросу, занимает четвертое место в рейтинге, за него готовы проголосовать только 7,6% избирателей.

Вторым идет экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция " Анатолий Гриценко — 9,4%, третье место у сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, за которого готовы проголосовать 8,4% респондентов.

По результатам социологического исследования, среди кандидатов на президентский пост нет явных лидеров, рейтинги всех основных политиков довольно невысокие.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая (кроме неподконтрольных районов Донбасса). Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.