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USGS: лава вулкана Килауэа сожгла десятки домов и испарила целое озеро


Новые излияния магмы из вулкана Килауэа сожгли еще несколько десятков домов в трех городках на его склонах и уничтожили соседнее с ними озеро, полностью испарив и "затопив" его раскаленными горными породами, сообщает Вулканическая обсерватория USGS.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА НовостиКилауэа, один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов, в очередной раз проснулся в начале мая этого года и начал заливать окружающее пространство огромным количеством лавы.

Новые излияния магмы происходят практически каждый день. Несколько недель назад ее потоки достигли границ поселения Леилани-Эстейтс, расположенного на восточном склоне вулкана. Власти США эвакуировали 10 тысяч жителей этого городка и его окрестностей, пригрозив всем "отказникам" тюремными сроками и принудительным вывозом из опасной зоны.

Столь жесткие меры оправдали себя – на минувших выходных новые потоки лавы, поднявшиеся на Землю из восьмого жерла Килауэа, стерли с лица Земли один из крупнейших водоемов острова, озеро Грин, и несколько десятков домов, расположенных рядом с ним.

 

 




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