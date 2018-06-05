USGS: лава вулкана Килауэа сожгла десятки домов и испарила целое озеро

Новые излияния магмы из вулкана Килауэа сожгли еще несколько десятков домов в трех городках на его склонах и уничтожили соседнее с ними озеро, полностью испарив и "затопив" его раскаленными горными породами, сообщает Вулканическая обсерватория USGS.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Килауэа, один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов, в очередной раз проснулся в начале мая этого года и начал заливать окружающее пространство огромным количеством лавы.

Новые излияния магмы происходят практически каждый день. Несколько недель назад ее потоки достигли границ поселения Леилани-Эстейтс, расположенного на восточном склоне вулкана. Власти США эвакуировали 10 тысяч жителей этого городка и его окрестностей, пригрозив всем "отказникам" тюремными сроками и принудительным вывозом из опасной зоны.

Столь жесткие меры оправдали себя – на минувших выходных новые потоки лавы, поднявшиеся на Землю из восьмого жерла Килауэа, стерли с лица Земли один из крупнейших водоемов острова, озеро Грин, и несколько десятков домов, расположенных рядом с ним.