Гражданское общество Азербайджана требует прекратить практику похищений и репрессий

Большая группа представителей гражданского общества Азербайджана выразила возмущение в связи с задержанием юриста Эмина Асланова (Аслана).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в обращении отмечается, что выпускник юрфака Сиракузского университета (США) Асланов был задержан 4 июня перед молом "Park-Bulvar" в Баку. Трое лиц в штатском, без объяснений, усадили Асланова в автомобиль с номерными знаками "90 XG 017" и увезли в неизвестном направлении.

Сразу же об этом было сообщено на службу 102 МBД Азербайджана. Однако, несмотря на то, что прошли уже сутки, кто его задержал и где содержат юриста остается тайной.

Несмотря на то, что близкие Асланова подписали договор с адвокатом Эльчином Садыговым, он не может приступить к своим обязанностям.

Звонки адвоката и близких Асланова в правоохранительные структуры Азербайджана, включая горячую линию МBД, остаются без ответа.

Согласно информации из соцсетей, указанный автомобиль принадлежит сотруднику Главного управления по борьбе с оргпреступностью МBД.

Авторы обращения также указывают, что Асланов работал юристом в ряде организаций, участвовал в подготовке жалоб в Европейский суд по правам человека. Он два года учился в магистратуре в США и вернулся в Баку всего 4 дня назад.

Активисты выражают крайнее беспокойство по поводу усиливающихся репрессий, возмущены позорной практикой похищения представителей гражданского общества на улицах, сокрытия места их содержания, их физических и моральных пыток и ареста на закрытых судебных заседаниях по сфабрикованным обвинениям.

Авторы требуют от правоохранительных органов Азербайджана незамедлительно сообщить близким о месте содержания Асланова и допустить к нему адвоката.

"Мы знаем Эмина Асланова как профессионального юриста, достойного представителя молодежи и со всей ответственностью заявляем, что он не совершал никакого преступления", - пишут авторы.

Они считают, что за арестом стоят политические мотивы, связанные с его профессиональной и общественной деятельностью.

Авторы также призывают как можно больше адвокатов присоединиться к защите Асланова и требуют прекратить политически мотивированные аресты.

Обращения подписали около 130 активистов, правозащитников, журналистов, блогеров. B их числе правозащитники Интигам Алиев, Анар Мамедли, Расул Джафарова, Самир Казымлы, Башир Сулейманлы, Огтай Гюльалыев, журналист Хадиджа Исмайлова, Ровшан Гаджибейли, Шахвелед Чобаноглу, политики Иса Гамбар, Джамиль Гасанли, Эльман Фаттах, юристы Эркин Гадирли, Аннаги Гаджибейли, Алаиф Гасанов и др.