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Министр по чрезвычайным ситуациям Армении с рабочим визитом отбыл в Москву


Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Грачья Ростомян с рабочим визитом отбыл в Москву, где с 6 по 8 июня 2018 года на территории Ногинского спасательного центра министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

 проходит XI Международный Салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018», который ежегодно привлекает внимание 20 тысяч человек – участников и посетителей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в рамках визита запланирована встреча Ростомяна с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.




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