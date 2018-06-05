Министр по чрезвычайным ситуациям Армении с рабочим визитом отбыл в Москву

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Грачья Ростомян с рабочим визитом отбыл в Москву, где с 6 по 8 июня 2018 года на территории Ногинского спасательного центра министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

проходит XI Международный Салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018», который ежегодно привлекает внимание 20 тысяч человек – участников и посетителей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в рамках визита запланирована встреча Ростомяна с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.