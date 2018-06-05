Вот так будет выглядеть новый BMW X5

В распоряжении газеты «Авторевю» оказались первые официальные фотографии вседорожника BMW X5 нового поколения. Премьера модели должна состояться в самое ближайшее время, передает Арменпресс.

«ИксПятый» будет построен на модульной платформе CLAR, которую сейчас уже можно встретить на «семерке» последнего поколения. Вседорожник станет легче за счет использования высокопрочных сталей и композитных материалов, а также получит новое рулевое управление и адаптивную пневматическую подвеску.

Ожидается, что в гамму двигателей BMW X5 войдут бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом два литра, выдающие 252 и 231 силу соответственно, и трехлитровые «шестерки» мощностью от 265 до 340 лошадиных сил. Топовым вариантом станет восьмицилиндровый битурбо мотор объемом 4,4 литра, выдающий 462 силы.