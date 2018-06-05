Посол Германии считает перспективным сотрудничество с Арменией в ряде сфер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германии в Республике Армения Бернарда Маттиаса Кислера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер подчеркнул важность развития армяно-германского партнерства и заверил, что правительство Армении предпримет шаги по активизации политических и экономических связей между двумя странами.

«Мы приветствуем осуществляемые Германией в области развития инфраструктуры и в других сферах программы. Готовы поднять двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень, чтобы повысить наши торгово-экономические отношения и привлечь новые инвестиции», - сказал Никол Пашинян, подчеркнув необходимость совместных усилий, направленных на продвижение процесса реформ в нашей стране.

Посол Германии выразил уверенность в том, что предлагаемые совместные усилия помогут двум странам участвовать в многоотраслевом сотрудничестве. Он подчеркнул необходимость таких инициатив, которые будут стимулировать реализацию инвестиционных программ в различных сферах экономики. Кислер посчитал перспективным сотрудничество в сферах промышленности, развития инфраструктуры, энергетики и других отраслях.

Стороны обсудили пути увеличения товарооборота между двумя странами, вопросы, связанные с геополитической ситуацией в регионе, проведением парламентских выборов в Армении, внесением изменений в Избирательный кодекс, а также представляющие взаимный интерес другие вопросы.

Коснувшись вопроса о выборах, премьер-министр подчеркнув важность внесения таких изменений в Избирательный кодекс, которые обеспечат проведение свободных, справедливых и демократических выборов.