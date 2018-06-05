Трамп заявил, что саммит США - КНДР станет началом "чего-то большого"
Президент США Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что саммит США и КНДР станет началом "чего-то большого", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Встреча в Сингапуре с КНДР будет, надеюсь, началом чего-то большого… мы скоро увидим", - написал он на своей странице в Twitter.
Трамп 1 июня подтвердил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. В то же время он отметил, что во время этих переговоров вряд ли будут подписаны какие-либо документы.
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