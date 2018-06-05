Путин прибыл в Вену с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с рабочим визитом в Вену. Это первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе визита российского лидера планируется "обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня".

Президент РФ проведет сначала переговоры с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, затем - с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Также вместе с Курцем президент РФ пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.

С 1 июля Австрия на полгода станет председательствовать в органах ЕС.