Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

Путин прибыл в Вену с рабочим визитом


Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с рабочим визитом в Вену. Это первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе визита российского лидера планируется "обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня".

Президент РФ проведет сначала переговоры с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, затем - с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Также вместе с Курцем президент РФ пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.

С 1 июля Австрия на полгода станет председательствовать в органах ЕС.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации