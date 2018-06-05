Экс-премьер Испании собирается покинуть пост лидера Народной партии
Бывший председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил во вторник, что собирается покинуть пост председателя Народной партии (НП), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Экс-премьер отметил, что "настал момент поставить финальную точку этому этапу". "Это лучше для НП, Испании и для меня", - отметил он. Рахой, являющийся председателем партии с 2004 года, призвал созвать внеочередной съезд НП, чтобы выбрать нового лидера политической силы.
"Мы утратили правительство и переходим в оппозицию, - отметил бывший глава правительства. - Важное в демократии состоит не в том, чтобы получить власть, а уметь использовать ее во благо страны и наших подданных". Рахой напомнил, что вотум недоверия кабинету министров НП был вынесен не испанцами. "Тот, кто никогда не побеждал на выборах, сейчас является председателем правительства", - отметил экс-премьер.
"Мы с благоразумием и твердостью защищали единство нашей страны, - подчеркнул бывший глава кабмина. - Все нас поучали, но мы принимали решения, и думаю, что они были верными".
1 июня Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии правительству Рахоя.