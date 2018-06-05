Начальник госслужбы по соцзащите Ованес Саакян подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на странице службы в Facebook.

По его словам, в течение 9 месяцев ему была доверена должность начальника госслужбы по соцзащите, к чему он относился крайне ответственно.

«С первого же дня работы я представил сотрудникам госслужбы по соцзащите свои принципы и подходы, чтобы обеспечить высокий уровень оказываемых услуг нашим дедушкам и бабушкам. Мы с моей командой воплотили в жизнь 4 основные программы – обеспечение доступности услуг, включение в услуги данных из трудовых книжек, учет данных работодателей и т.д.»,- пишет он.

Вернувшись из Арцаха и подведя итоги сотрудничества по вопросу внедрения информационной системы «Электронная пенсия», Ованес Саакян решил подать в отставку.

«Будучи ответственным человеком, написал заявление после того, как убедился, что все пенсии будут выплачены в срок. Благодарю всех коллег за совместную работу»,- пишет он.