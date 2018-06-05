Fitch Ratings подтвердило рейтинг Еревана на уровне «B+»

Однo из ведущих международных рейтинговых агентств мира - Fitch Ratings, подтвердило рейтинг Еревана в сфере общественных финансов на уровне «B+», прогноз «Позитивный».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, стоит отметить, что присвоенный уже в 4-й раз ведущей мировой организацией статус является важным показателем для международных кредитных организаций и предпринимателей, поскольку рейтинги и прогнозы подобных агентств являются надежными и достоверными показателями при выборе инвестиционного рынка.

Напомним, что в сентябре 2016 года между мэрией Еревана и агентством Fitch Ratings было подписано соглашение о сотрудничестве по присвоению городу Ереван международного рейтинга в сфере общественных финансов.

Более подробная информация о присвоении рейтинга и прогнозах доступна на официальном сайте Fitch Ratings.