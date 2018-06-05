Медики создали вакцину, защищающую от 30% штаммов ВИЧ

Американские вирусологи создали первую экспериментальную вакцину, прививающую иммунитет к примерно трети штаммам ВИЧ, и проверили ее работу на мышах и макаках. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

"Мои коллеги нашли "ахиллесову пяту" в структуре вируса, что позволило им создать новую и потенциально очень сильную вакцину. Это исследование станет первым шагом на пути к созданию безопасной и действительно надежной методики защиты от ВИЧ", — заявил Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций в Бетесде (США).

Первая версия вакцины начнет проходить клинические испытания, как надеются ученые, во второй следующего года.