Oтношения с РФ, КНДР, Сирия и Иран будут в повестке саммита G7

Отношения Запада с Россией, проблема КНДР и усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуация вокруг иранской ядерной программы и Сирия будут ключевыми темами внешнеполитической повестки дня предстоящего саммита "семерки" в Канаде. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил во вторник в Берлине журналистам источник в правительстве Германии.

Одной из важнейших тем также станет проблема КНДР. "Участники "семерки" имеют общую цель - это денуклеаризация Корейского полуострова. Стоит ожидать, что они подтвердят эту цель", - отметили в германском правительстве.

В том, что касается Ирана и соблюдения соглашения по ядерной программе, среди участников G7 "есть расхождения во мнениях", отметили в кабмине ФРГ. "Мы будем придерживаться соглашения до тех пор, пока Иран будет его соблюдать", - отметил источник. По его словам, "семерка" едина во мнении, что в Сирии следует добиться прогресса в поиске политического решения конфликта.

Канада является председателем в G7 с 1 января 2018 года и проведет очередной саммит "семерки" с 8 по 9 июня в курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек). Внешнеполитические темы будут обсуждаться вечером 8 июня за рабочим ужином.





