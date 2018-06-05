Бако Саакян принял начальника Генштаба ВС Республики Армения Артака Давтяна
14:48, 5 Июнь, 2018
5 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генштаба ВС Республики Армения Артака Давтяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Президент Саакян поздравил генерала Давтяна с назначением на ответственную должность и пожелал плодотворной работы.
В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.