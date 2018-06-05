Глава Apple признался, что слишком часто пользуется своим iPhone

Гендиректор корпорации Apple Тим Кук считает, что пользуется своим iPhone чаще, чем следует. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью телеканалу CNN.

Кук комментировал новую функцию Screen Time, которая будет доступна в новой версии мобильной операционной системы iOS 12. Она предоставляет информацию о том, как много в течение последнего времени владельцы устройства использовали то или иное приложение. "Я думал, что был относительно дисциплинированным на этот счет", - признался Кук, говоря о том, как часто он пользуется своим личным гаджетом. Однако его мнение поменялось после того, как он попробовал функцию Screen Time.

"Когда я начал получать данные, я обнаружил, что провожу [за своим iPhone] больше времени, чем следует", - отметил глава компании. "Число раз, когда я доставал смартфон, было слишком большим", - сказал Кук, отказавшись при этом уточнить, какими именно приложениями он пользовался чаще всего.

"Устройство само по себе не вызывает зависимости, - пояснил гендиректор. - Ее вызывает то, что вы делаете с его помощью". По словам Кука, когда пользователи включат функцию Screen Time и изучат данные о частоте пользования гаджетом, "каждому из них придется принять решение" по поводу того, как поступить дальше.

По его словам, в Apple "никогда не хотели, чтобы люди проводили много времени" за своими гаджетами.