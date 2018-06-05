В Москве министр ИД Армении Мнацаканян обсудит вопрос альтернативы дороге через Ларс

По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 6 – 7 июня глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом посетит Москву. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 5 июня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Он также отметил, что в рамках переговоров Зограб Мнацаканян обсудит вопрос альтернативы дороге через Ларс – единственному сухопутному маршруту, связывающему Армению с РФ.

«Мы сделаем все возможное, чтобы дорога открылась как можно раньше»,- сказал Балаян.

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Создание альтернативных дорог для транзита грузов из России через Грузию и обратно снова стало темой дня в политическом дискурсе двух стран. 31 января представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретились в Праге, чтобы в очередной раз обсудить аспекты этого проекта. Была также выбрана швейцарская частная компания, которой предстояло выполнить непосредственную работу по мониторингу грузов. Ею стала компания SGS. 19 декабря налоговая служба Грузии официально подписала контракт со швейцарской компанией SGS. После того, как аналогичный контракт с SGSSGS получит соответствующие права и будет отвечать за обязательную проверку любого груза, который пройдет по коридору.