Премьер Нидерландов пролил кофе на входе в парламент и сам вытер его

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) пролил кофе из бумажного стакана на входе в парламент, а затем попросил уборщиц дать ему швабру и сам стер пятно. Инцидент запечатлели камеры голландского телеканала NOS, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Окружающие встретили действия политика овациями, а уборщицы подбадривали его.

Парламентский корреспондент Ирен Оствейн отметила, что Рютте прекрасно знал, что камера работала, но «все равно остался, вытер лужу и очень гордится этим».