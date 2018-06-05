Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Армении

Президент Армении Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Японии в Республике Армения Джун Ямады.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив дипломата с вступлением в должность, президент Республики пожелал успехов Джун Ямаде и выразил надежду, что посол своей деятельностью будет способствовать ещё большему расширению повестки армяно-японского сотрудничества во благо двух дружественных народов. Президент Саркисян подчеркнул, что в Армении придают большое значение дружественным, партнёрским отношениям, а также плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству, которое налажено с Японией во многих отраслях.

Выразив благодарность за поздравления, посол Джун Ямада передал Армену Саркисяну тёплые приветствия и добрые пожелания руководства его страны. Посол Ямада заверил, что сделает всё возможное для того, чтобы содействовать развитию связей между двумя странами.

В ходе беседы, которая последовала за церемонией вручения верительных грамот президент Саркисян и посол Ямада обсудили армяно-японские отношений в различных областях, а также возможности и перспективы углубления сотрудничества.