Глава минюста Греции обвинил Facebook в цензуре

Министр юстиции, транспарентности и прав человека Греции Ставрос Контонис обвинил социальную сеть Facebook в цензуре. Как сообщила во вторник газета Tanea, причиной обвинения стало то, что Facebook заблокировал страницу греческого журналиста Никоса Бойопулоса, опубликовавшего пост памяти жертв резни в деревне Канданос на острове Крит во время нацистской оккупации в 1941 году.

По информации издания, Контонис выступил с критикой социальной сети на заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, состоявшемся в Люксембурге в понедельник. Греческий министр подчеркнул, что цензура на Facebook "недопустима в качестве глушителя исторической памяти", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Tanea отмечает, что после выступления Контониса еврокомиссар по Союзу безопасности сообщества Джулиан Кинг заявил, что "это очень серьезный инцидент, который немедленно будет расследован". Инициатива была поддержана и министрами юстиции других государств - членов ЕС.

Facebook в субботу удалил статью и заблокировал на несколько часов страницу журналиста Никоса Бойопулоса, написавшего о резне в деревне Канданос на Крите, устроенной нацистами 2 июня 1941 года. Тогда за сопротивление оккупации были расстреляны 180 жителей деревни, а их дома разрушены.