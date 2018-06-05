Мы сказали неполитическому крылу, что они могут уйти: Ваграм Багдаарян – о выходе депутатов из РПА

Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян высказался о выходе некоторых депутатов из рядов РПА. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении. Ваграм Багдасарян обратил внимание на то, что в мире нет таких явлений, когда у власти находится одна политическая сила, а большинство в парламенте составляет другая. И сейчас создавшаяся в НС Армении ситуация говорит о сплоченности РПА.

Республиканская партия Армении (РПА) уход ни одного из депутатов не переносит болезненно. По его словам, РПА ни за кого не цепляется, каждый свободен в своем выборе – уходить или оставаться. «Это говорит о единстве РПА, мы считаем это нормальным», – добавил он.

Накануне, 4 июня, депутат Национального Собрания Армении Феликс Цолакян сообщил, что покидает фракцию Республиканской партии Армении (РПА) и продолжит выступать в качестве независимого депутата.

«Феликс Цолакян сам попросил остаться во фракции. Ему было сказано: в случае повтора ситуации – несозвучных нашим политическим решениям действий, вопрос будет пересмотрен. И он решил – лучше написать заявление и уйти. Цолакян уже с 1 мая был членом фракции на любительском уровне. Что касается Ширака Торосяна, то мы его отстранили. Он был отстранён 29 мая, а представил заявление 30 мая», – отметил Багдасарян.

В ответ на вопрос, в конце концов, сколько депутатов останется во фракции РПА, Багдасарян сказал: 54.

Таким образом, из 58 депутатов во фракции РПА осталось 54. Ранее фракцию покинули Арман Саакян, Ширак Торосян и Артур Геворкян.