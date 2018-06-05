Признание Геноцида армян имеет для Армении большое значение: Тигран Балаян

Признание Геноцида армян имеет для Армении большое значение. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, коснувшись обсуждений в парламенте Израиля по вопросу признания Геноцида армян в Османской империи 1915 года.

По его словам, признание преступления геноцида – процесс подтверждения приверженности верховенству общемировых ценностей, прав человека, нацеленный на предупреждение подобных злодеяний, исключение их повтора в будущем, независимо от политического контекста и геополитических развитий.

«Для Армении данный процесс имеет приоритетное значение, и армянская сторона продолжит играть ведущую роль в международных усилиях в этом направлении», – сказал он.

«Принятые различными странами мира и международными структурами десятки резолюций свидетельствуют о том, что международное признание Геноцида армян – необратимый процесс», – подчеркнул Балаян.

На фоне увеличения напряженности в отношениях Израиля и Турции в изральском парламенте вновь поднят вопрос о признании Геноцида армян.

Израильский депутат Ицик Шмули из политического альянса «Сионистский лагерь» 16 мая внес на рассмотрение Кнессета законопроект о признании Геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Позже министр разведки Израиля Исраэль Кац не видит моральных и исторических причин для того, чтобы Израиль не признал Геноцид армян. Кац подчеркнул, что правительство должно поддержать законопроект о признании Геноцида армян и осуждении массового убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в начале 20-го века.

Исраэль Кац также раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнув, что он последний человек, который может давать уроки, но он делает это в первую очередь.

Он призвал депутатов Кнессета официально признать Геноцида армян, в результате которого погибли 1,5 миллиона армян. Исраэль Кац также раскритиковал президента Турции за заявление о том, что ненавидит Израиль. «Он представитель «Братьев-мусульман» и движения ХАМАС, и как только что-то происходит в Газе, он начинает работать и делает это очень радикально», - сказал Кац.