Юбилей Арама Хачатуряна ознаменуется балетным фестивалем

Во время балетного фестиваля, посвященного 115-летию со дня рождения Арама Хачатуряна, будут представлены такие спектакли на его музыку, как «Спартак», «Гаянэ», «Маскарад». Балетный фестиваль состоится 8-13-го июня в Театре оперы и балета имени Спендиаряна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказали организаторы балетного фестиваля.

По словам худрука и директора Театра оперы и балета имени Спендиаряна Константина Орбеляна, пройдет эксклюзивный показ всех 3 его балетов, которые, хотя и ставятся на различных сценах, однако впервые пройдут в ансамбле.

По словам постановщика балетов «Гаянэ», «Маскарад», главного балетмейстера Театра оперы и балета имени Спендиаряна Вилена Галстяна, он горд тем, что мы имеем Арама Хачатуряна, который подарил нам эти 3 балета. «Мы должны быть благодарны Араму Хачатуряну, который подарил нашему маленькому народу эти 3 балета. Например, такая богатая страна как Украина, вовсе не имеет национальных балетов»,- сказал Вилен Галстян.

Солисты Сюзанна Пирумян, Мери Ованнисян, Севак Аветисян и Рубен Мурадян отметили, что все они с любовью преображаются в соответствующие образы и любят эти спектакли.

«Жаль, что Хачатурян написал всего 3 балета, лучше бы их было больше десятка»,- сказал Рубен Мурадян и добвил, что роль Спартака стала для него судьбоносной, принеся ему известность как в Армении, так и за рубежом.

Руководитель балетной труппы Армен Григорян сказал, что мы имеем чудесных артистов, и должны ценить их по достоинству.

В конце 1930-х годов Арам Хачатурян (1903-1978) получил заказ на музыку к балету «Счастье». Спектакль с традиционным для того времени сюжетом о счастливой жизни «под сталинским солнцем» готовился к Декаде армянского искусства в Москве. Хачатурян вспоминал: «Весну и лето 1939 года я провел в Армении, собирая материал для будущего балета „Счастье". Здесь-то и началось глубочайшее изучение мелодий родного края, народного творчества». Через полгода, в сентябре, балет поставили в Армянском театре оперы и балета им. А. А. Спендиарова, а через месяц показали в Москве. Несмотря на большой успех, были отмечены недостатки в сценарной и музыкальной драматургии.

Через несколько лет композитор вернулся к работе над музыкой, ориентируясь на новое либретто, написанное Константином Державиным (1903-1956). Переработанный балет, названный по имени главной героини «Гаянэ», готовился к постановке в Государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова

Музыка к балетам «Гаянэ» и «Спартак» относится к числу лучших произведений Хачатуряна. Музыка «Гаянэ» отличается широким симфоническим развитием с использованием лейтмотивов, ярким национальным колоритом, темпераментом и красочностью. Она органично включает в себя подлинные армянские мелодии. Запоминается проникнутая нежным чувством колыбельная Гаянэ. Многие десятилетия настоящим шлягером был полный огня и мужественной силы «Танец с саблями». За балет «Спартак» А. Хачатуряну присуждена в 1959 году Ленинская премия.

Арам Хачатурян принадлежит к числу художников, которые входят в искусство не проторенными дорогами, а путями трудными и сложными, путями новаторства, неустанных исканий.

Театральные партитуры Хачатуряна получили высокую оценку. Особую популярность завоевала музыка к спектаклям «Валенсианская вдова» Лопе де Вега и «Маскарад» Лермонтова. Популярнейший вальс из «Маскарада» Лермонтова — музыкальный образ, имеющий большое самостоятельное значение, в раскрытии идейно-художественного замысла спектакля.

В 1941 году Арам Хачатурян написал музыку к спектаклю «Маскарад», а в 1954 году – к драме Лавренева «Лермонтов». В 1982 году Эдгар Ованнисян отредактировал эти произведения, создав балет «Маскарад», который был поставлен в Театре оперы и балета имени Спендиаряна.