Второй день без метро - удастся ли мэру Тбилиси и машинистам договориться?

Решить проблему мэру Тбилиси Кахе Каладзе пока не удалось — обе встречи с бастующими машинистами столичного метро завершились безрезультатно, Rustavi2.

В Тбилиси второй день настоящий транспортный коллапс. Из-за того, что не работает метро, с раннего утра остановки общественного транспорта переполнены, а в городе небывалые пробки. Все, особенно те, кто живет на окраинах, жалуются, что добраться до работы удается минимум с часовым опозданием. Решением мэрии, автобусы обслуживают пассажиров бесплатно, но все они переполнены.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе решил провести переговоры с бастующими машинистами после того, как осудил их действия и назвал забастовку шантажом населения, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Накануне первая встреча состоялась в мэрии Тбилиси. Исходя из того, что стороны не смогли достичь консенсуса, Каладзе лично отправился в депо к бастующим машинистам, но и на этот раз результатов достичь не удалось.

По данным профсоюзов, в забастовке принимают участие около 500 человек, из них 140 объявили голодовку.

Машинисты метрополитена требуют повышения заработной платы на 45%. По данным мэрии, ежемесячная зарплата инструктора-машиниста превышает 2,1 тысячи лари (более 870 долларов), а машиниста – более 1,8 тысячи лари (более 737 долларов).

Мэр Тбилиси не раз говорил, что у "Тбилисской транспортной компании" нет ресурсов для повышения зарплат сотрудникам метрополитена в том объеме, в каком этого требуют протестующие.