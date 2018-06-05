Председатель Кассационного суда Армении Арман Мкртумян подал в отставку

Председатель Кассационного суда Армении Арман Мкртумян представил Высшему судебному совету заявление об отставке. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано: «Я служил Республике Армения более 30 лет: 7 лет в прокуратуре РА в качестве главы отдела, 3 года в Национальном Собрании РА в качестве первого заместителя начальника юридической службы и 20 лет в Кассационном суде Армении», – отметил Арман Мкртумян в частности в своем заявлении, добавив: «Я работаю в Кассационном суде с первого дня его образования – с 8 июля 1998 года».

«В этом году исполняется 20 лет со дня образования Кассационного суда РА, в связи с чем сердечно поздравляю всех своих коллег и считаю, что настало время предоставить возможность опытным молодым специалистам проявить свои знания, силу, энергию в нелегком и ответственном деле дальнейшего развития системы правосудия и прецедентного права.

Приняв за основу вышенаписанное, прошу принять мою отставку и, руководствуясь требованиями части 3 статьи 35 Судебного кодекса РА, решить вопрос на очередном заседании – в мое отсутствие», – говорится в заявлении.